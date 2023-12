Musicalklänge und volltönender Bewohnerchor in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Schwungvolle Musical-Klänge brachte das VHS-Orchester Dettingen zur Adventsfeier der Bruderhausdiakonie in der Schwalbenstadt mit. Melodien aus »My Fair Lady« zauberten heitere Walzerstimmung in den festlich geschmückten Saal. Rund 15 Musiker des Orchesters servierten unter Leitung von Paula Stark Ausschnitte aus dem Herbstkonzert-Programm. Es war wie immer der letzte Auftritt im Jahr für das Orchester. Und wie immer nahmen Bewohner und Angehörige begeistert Anteil am Geschehen. Ein Bewohner verstärkte das Orchester an der kleinen Trommel.

Als lustigen Kontrast inszenierten die Musiker einen »Norwegischen Tanz« von Edvard Grieg: Erst wiegt die Melodie gemächlich dahin, dann rast sie plötzlich stürmisch los. Markus Pfisterer glänzte hier als Solist mit sanftem, warmem Oboenton. Gefühlvoll wurde es im Stück »Melody« des ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk. Flötistin Birgit Kugel stellte das Thema mit klarem, weichem Ton vor. Ehe es zum Abschluss des ersten Teils wieder in beschwingte Klänge ging: In Musik aus dem berühmten Filmmusical »Singin’ in the Rain« legten Streicher, Holzbläser und zwei Trompeter einen lässig groovenden Swing-Sound hin.

Nach einer mit Weihnachtsgebäck versüßten Pause folgte das beliebte Weihnachtsliedersingen. Mal mit, mal ohne Trompetenglanz legten die Musiker den Klangteppich. Der ganze Saal entwickelte sich zu einem volltönenden Chor. Ein warmherziger wie wohltönender Jahresabschluss für Zuhörer wie Musiker. (ak)