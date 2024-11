Mit Bollerwagen und E-Lastenrad durch Beuren

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. Für die Vollmundtouren der Albgehnuss GbR rund um Beuren dient ein Bollerwagen als Transportfahrzeug. Bei anderen geführten Touren von Jutta Gluiber und Jürgen Pfänder kam bisher ein Auto zum Einsatz. Das wollten die zwei Engagierten ändern. Dank einer Förderung der Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb gibt es ab sofort eine moderne und klimafreundliche Alternative zum Transportauto: ein Lastenrad mit Elektroantrieb. Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl überzeugte sich von der erfolgreichen Projektumsetzung, um die Fördergelder in Höhe von rund 12.900 Euro freigeben zu können.

Den ländlichen Raum stärken

Die Leader-Region Mittlere Alb setzt sich seit 2014 für die zukunftsfähige Entwicklung der Albgemeinden ein und fördert innovative Projekte mit Geldern des Landes und der Europäischen Union. Beuren ist seit 2023 Teil der Aktionsgruppe und »freut sich über das zweite geförderte Leader-Projekt und hofft auf weitere und größere Projekte in der Gemeinde«, so Bürgermeister Daniel Gluiber bei der Projektabnahme. Das E-Lastenrad wird mit 80 Prozent aus dem Regionalbudget zur Förderung von Kleinprojekte unterstützt. »Der Beirat als Entscheidungsgremium der Aktionsgruppe entscheidet auf Grundlage der Projektauswahlkriterien über die Förderung von Projekten in der Region«, erklärt Leader-Regionalmanager Hannes Bartholl. Jutta Gluiber und Jürgen Pfänder hatten mit ihrem Antrag überzeugt, indem eine klima- und ressourcenschonende Technik in den Betriebsablauf integriert wird und regionale Erzeugnisse sowie Natur- und Kulturlandschaft den Teilnehmern geführter Touren vermittelt werden.

Der erste Testlauf wurde vor gut einer Woche erfolgreich absolviert. »Es hat richtig gut funktioniert«, so Jutta Gluiber »und es gab viele positive Rückmeldungen aus der Gruppe«, ergänzt Jürgen Pfänder. Das Lastenrad mit E-Motor ist als Unikat genau auf die Anforderungen der Albgehnuss GbR zugeschnitten. Es dient als Schankwagen mit Tisch und Sonnenschirm und verfügt über den notwendigen Stauraum. Dazu gehört auch eine Kühlbox, um Wein und andere Getränke zur Verkostung anbieten zu können. Jürgen Pfänder erklärt: »Alles, was zuvor im Auto transportiert werden musste, passt jetzt auf das Lastenrad.« Der 250 Watt starke Motor unterstützt Jürgen Pfänder beim klimafreundlichen Transport. Die Teilnehmer bei Ortsführungen, Weingenuss oder Glühweinwanderungen kommen so in den Genuss regionaler Produkte. »Bei voller Beladung muss ich trotz E-Antrieb fest in die Pedale treten«, sagt Jürgen Pfänder, der den Fahrdienst bei den Führungen übernimmt. Jutta Gluiber konzentriert sich währenddessen auf die Vermittlung von Geschichte, Kultur und die Schönheit der Kulturlandschaft am Albtrauf.

Freizeit und Klimaschutz

Bürgermeister Daniel Gluiber sieht durch die Anschaffung des Lastenrads »eine große Chance Veranstaltungen anderer Art auf die Beine zu stellen und das touristische Angebot am Kurort und in der Tourismusgemeinde Beuren zu verbessern.« Die Leader-Aktionsgruppe unterstützt durch die Förderung die Weiterentwicklung eines Freizeitangebots für Touristen und Einheimische unter Berücksichtigung von Klima- und Ressourcenschutz und zur Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. (eg)