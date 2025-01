Der Dettinger Bürgermeister und seine Lebensgefährtin Ilona Bauer haben am 20. Dezember in Texas geheiratet. Das private Glück ist perfekt, der Gemeinde stehen schwere Zeiten bevor, sagte Hillert beim Neujahrsempfang: Der Haushalt ist so schlecht wie noch nie, mit Einschränkungen muss gerechnet werden.

Rosen für die neu vermählten Ilona und Michael Hillert (links) von Mundartautor Wilhelm König und seiner Frau Manuela Foto: Kirsten Oechsner Rosen für die neu vermählten Ilona und Michael Hillert (links) von Mundartautor Wilhelm König und seiner Frau Manuela Foto: Kirsten Oechsner

