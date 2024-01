Metzingerin Lissy Korac überzeugt Bachelor bei Blind Date

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Viel gesehen haben die Zuschauer der Auftaktfolge von »Die Bachelors« nicht von Larissa »Lissy« Korac aus Metzingen. Erstmals haben gleich zwei Junggesellen im RTL-Dating-Format noch in Deutschland gleichzeitig Rosen verteilt. Dennis Gries und Sebastian Klaus trafen bei Blind Dates an unterschiedlichen Orten auf jeweils 15 Frauen. Jeweils elf von ihnen überreichten sie noch auf dem Date eine Rose und luden sie damit mit in die Bachelor-Traumvilla nach Kapstadt in Südafrika ein.

Die Bachelors waren auf Dates im Streichelzoo, beim Reifenwechseln oder bei der Brautkleidanprobe. Was Lissy Korac auf dem Date mit Bachelor Dennis Gries gemacht hat und wie es gelaufen ist, erfahren die Zuschauer nicht. Die 29 Jahre alte Metzingerin hat den 30-Jährigen aus Kempten aber offensichtlich von sich überzeugt. Denn sie tauchte dann in der Sendung auf, als die 22 auserwählten Kandidatinnen die Traumvilla in Kapstadt begeistert erkundeten. »Ich war schon an vielen Orten, aber sowas Schönes habe ich noch nie gesehen«, sagte ehemalige Flugbegleiterin, die zuletzt als Lehrerin gearbeitet hat.

Das sind die Bachelors (von links): Dennis Gries und und Sebastian Klaus. Foto: Benno Kraehahn/RTL Das sind die Bachelors (von links): Dennis Gries und und Sebastian Klaus. Foto: Benno Kraehahn/RTL

Als sich die Kandidatinnen über ihre Dates unterhielten, bemerkten sie, dass sie nicht alle den gleichen Junggesellen kennengelernt hatten. Es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen, dass es in der 14. Staffel des Formats erstmals zwei Bachelors gibt. »Richtig krass«, fand das Lissy Korac. Dann trat das Männer-Duo erstmals zusammen vor den Frauen auf.

Andere Kandidatinnen drängen sich in den Vordergrund

Bei einer »Cocktail-Nacht« hatten die Kandidatinnen Gelegenheit, die beiden kennenzulernen. Von Lissy Korac war jedoch wieder nicht viel zu sehen. Andere Kandidatinnen buhlten dagegen offensiver um die Aufmerksamkeit von Dennis Gries, der Inhaber einer Premium Fitness- und Wellnessanlage und Start-up-Gründer ist. Auch zu Sebastian Klaus, 35 Jahre alter Sales Manager in der Immobilien-Branche aus Hamburg, schien Lissy Korac keinen Kontakt gesucht zu haben.

Am Ende des Abends überreichten beide Bachelors jeweils eine Rose als Einladung zu einem Einzeldate. Wenig überraschend ging die Metzingerin dabei leer aus. (GEA)