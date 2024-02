Metzingerin Lissy Korac überrascht Bachelor Dennis Gries

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Offenbar stand sie bei Bachelor Dennis Gries kurz vor dem Aus: die Metzingerin Larissa Korac. »Bei Lissy war ich mir nicht mehr sicher, wohin die Reise geht«, offenbarte der Junggeselle in des RTL-Dating-Formats am Mittwochabend. Ein Gruppendate hat aber seine Ansichten über die Metzingerin grundlegend verändert. »Von dir habe ich ein völlig neues Bild und das gefällt mir supergut«, sagte er der 29-Jährigen als er ihr seine erste Rose übergab als Zeichen, dass er sie näher kennenlernen will.

Lissy Korac war gemeinsam mit vier anderen Kandidatinnen von Dennis Gries zu einer Quad-Tour in den südafrikanischen Dünen eingeladen worden. Der Bachelor wollte, dass sie seine Beifahrerin wird, während die anderen alleine unterwegs waren. »Ich dachte mir, dass Lissy vielleicht eher eine Ängstliche ist und wollte sie damit aus der Reserve locken.« Ob sie keine Angst hätte, wenn sie so durch den Sand brettern, wollte er wissen. »Ne, gar nicht«, antwortete die Metzingerin lässig. »So hätte ich sie gar nicht eingeschätzt«, sagte der sichtlich beeindruckte Junggeselle.

Lissy Korac bei Bachelor bisher nicht auf dem Radar

Bisher wirkte die ehemalige Lehrerin und Flugbegleiterin in der RTL-Sendung eher unscheinbar und schüchtern. Während es auf Einzeldates bereits mit drei anderen Frauen zu einem Kuss kam, redeten der Bachelor und die Metzingerin lediglich gelegentlich oberflächlich miteinander. »In solchen coolen Situationen (wie einer Quad-Tour, Anm. d. Red.) checkt man dann ein bisschen, was das für ein Mensch ist«, sagte Dennis Gries, »was sie so spricht, wenn sich locker und gelassen fühlt«. Auf dem Quad ging Lissy Korac beim Bachelor sogar auf Tuchfühlung. »Dein Bauch ist ja wie ein Brett«, stellte sie fest, als sie sich von hinten an ihm festklammerte. »Ich habe noch nie einen Waschbrettbauch angefasst. Da spürt man jeden Muskel.«

Darum geht's bei den Bachelors 2024 sieht die Rosenwelt bei RTL ein bisschen anders aus: Statt einem Bachelor gibt es zwei – und deshalb auch mehr Kandidatinnen bei der Dating-Show. 30 Frauen buhlen ab Mittwoch um die Gunst von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Anders als in den 13 vergangenen Staffeln lernen die Teilnehmerinnen einen der Junggesellen nicht in einem Urlaubsparadies kennen, sondern zunächst bei einem Blind Date in Deutschland. Dabei entscheiden die Bachelors dann, welche Kandidatinnen sie in Südafrika näher kennenlernen wollen. Dort finden Gruppen- oder Einzeldates statt. Bis für jeden Bachelor eine Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt. Wen der Bachelor in der nächsten Runde weiter kennenlernen will, bekommt von ihm eine Rose überreicht. Die 14. Staffel ist mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (GEA)

Ihr Fazit von der gemeinsamen Quad-Tour mit dem Bachelor: »Es war richtig cool.« Auch Dennis Gries fand es »richtig schön«. Vor der Nacht der Rosen war sich die 29-Jährige dann aber unsicher, ob er sie wirklich weiter kennenlernen will. »Man kann gar keine Schlüsse ziehen«, meinte sie, »deswegen bin ich sehr gespannt.« Doch die Spannung hielt nur ganz kurz. Als Erste überreichte er ihr eine Rose, die sie »sehr gerne« annahm. Ob sie jetzt in den Kreis seiner Favoritinnen aufgestiegen unter den verbliebenen 13 Kandidatinnen aufgestiegen ist, wird sich in der Folge am nächsten Mittwoch (20.15 Uhr/RTL) zeigen. (GEA)