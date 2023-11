Metzinger Filmtheater Luna strahlt weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Standort des heutigen Luna Filmtheaters gehen seit 1938 Bilder über die Leinwand – und das wird auch noch mindestens zwei Jahre so bleiben: Die Volksbank Ermstal-Alb eG verlängert den Mietvertrag für das Traditionskino vorzeitig bis 31. Dezember 2026. Darauf haben sich die Vertragsparteien verständigt. Vorangegangen war eine gemeinsame Abstimmung zwischen den Vorständen der Volksbank, Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh und dem Ersten Bürgermeister Patrick Hubertz, bei der nach einer gemeinsamen Lösung gesucht worden war.

Eigentlich wäre nächstes Jahr mit dem Luna Schluss gewesen. Denn der aktuelle Mietvertrag wäre Ende 2024 ausgelaufen. Thorsten Hail, erster Vorsitzender des Stadtjugendrings Urach e. V., der das Lichtspielhaus betreibt, freut sich über die frühzeitige Verlängerung: »Das zeigt auch die Wichtigkeit des Angebots«, betont er. »Immerhin hat das Kino seit 1955 seinen festen Platz im Kulturprogramm der Stadt Metzingen.«

»Da wir keinen Eigenbedarf haben, ist eine Verlängerung selbstverständlich«

Dem schließen sich die Verantwortlichen der Volksbank Ermstal-Alb eG an. Als Eigentümer des Gebäudes war die Fläche in der Vergangenheit immer wieder in Betracht gezogen worden, um den Standort der Metzinger Hauptstelle auszubauen und zu sichern. Dabei sei aber klar gewesen, das Kino zu unterstützen, bis hausintern geklärt sei, wie die notwendigen baulichen Maßnahmen der Bank im Detail aussehen könnten.

»Da wir momentan keinen Eigenbedarf haben und die allgemeinen Baupreise aktuell stark angezogen haben, ist für uns eine vorzeitige Verlängerung selbstverständlich«, erklärt Martin Schnitzler, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Ermstal-Alb eG. Er ist froh, dass die gut bestehende Partnerschaft mit den Luna-Betreibenden fortgeführt wird und sie die Planungssicherheit für mindestens drei Jahre haben.

Seit 2004 betreibt der Stadtjugendring Urach e. V. das Luna Filmtheater in der Eisenbahnstraße. Der Förderverein Kino und Kultur Metzingen unterstützt die Arbeit des Trägers in vielfältiger Weise. Auch die Stadt Metzingen bezuschusst den Betrieb des Kinos mit einer jährlichen Kulturförderung in Höhe von 15.000 Euro. Eine Herzensangelegenheit, wie Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh versichert: »Das Luna ist eine Institution der Stadt. Uns war es wichtig, mit den Partnern hier gemeinsame Lösungen zu finden.« Auch die Stadträtinnen und Stadträte haben sich immer hinter das Traditionskino gestellt. So soll parallel zur Verlängerung des Mietvertrages auch der Budgetvertrag der Stadt verlängert werden. (eg)

