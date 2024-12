Gruppenfoto mit Auszeichnung: Landrat Ulrich Fiedler (links), Greta Schirmer-Förster vom Landkreis-Dezernat Nachhaltigkeit, Nabu-Landesvorsitzender Johannes Enssle, Metzingens Baubürgermeister Markus Haas, Revierförster Jürgen Dufner und Kreisforstamtsleiter Franz-Josef Risse. FOTO: RUOF Gruppenfoto mit Auszeichnung: Landrat Ulrich Fiedler (links), Greta Schirmer-Förster vom Landkreis-Dezernat Nachhaltigkeit, Nabu-Landesvorsitzender Johannes Enssle, Metzingens Baubürgermeister Markus Haas, Revierförster Jürgen Dufner und Kreisforstamtsleiter Franz-Josef Risse. FOTO: RUOF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.