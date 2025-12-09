Leichtes Erdbeben bei Beuren: Auch im Kreis Reutlingen spürbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

BEUREN. In der Nacht auf Dienstag hat ein leichtes Erdbeben zahlreiche Menschen in der Region aus dem Schlaf gerissen. Um 3.50 Uhr bebte zwischen Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) und Beuren die Erde. Der Landeserdbebendienst (LED) Baden-Württemberg und der Erdbebendienst Südwest meldeten eine Magnitude von 3,0. Damit gilt das Beben als schwach – dennoch war es die stärkste Erschütterung im Raum Esslingen seit Jahrzehnten.

Anwohner nehmen Grollen und kurzes Rütteln wahr

Nach Berechnungen von Erdbebennews war das Beben für bis zu 375.000 Menschen spürbar. Wahrnehmungsmeldungen kamen auch aus Reutlingen, Metzingen und Engstingen. Viele Beschreibungen ähneln sich: »Dumpfes Grollen, wie eine Druckwelle ohne Explosion«, meldet ein Anwohner aus Bempflingen. »Das Haus hat geknackt«, schreibt er. Ein Bewohner aus Walddorfhäslach berichtet von einer kurzen Erschütterung, die er zunächst für einen Traum hielt. Drei bis fünf Sekunden habe das Ganze gedauert, so ein Anwohner aus Nürtingen. Selbst im weit entfernten Reutlinger Stadtteil Betzingen sei ein »kurzes Wackeln der Wände« zu spüren gewesen. In Beuren dagegen merkten manche »gar nichts«.

Stärkstes Beben im Raum Esslingen seit Jahrzehnten

Schäden sind laut Erdbebendienst nicht zu erwarten. Ein ähnlich starkes Beben im Kreis Esslingen ist zuletzt im August 1940 dokumentiert – im deutschen Leydecker-Erdbebenkatalog. Wie verlässlich die Aufzeichnungen aus der Kriegszeit sind, bleibt fraglich.

Der Landkreis Esslingen gehört nicht zu den klassischen Erdbebenzonen Baden-Württembergs. Kleinere Erschütterungen treten jedoch immer wieder auf. Deutlich häufiger bebt die Erde rund um Albstadt. Dort verläuft die Albstadt-Scherzone, einer der aktivsten Erdbebenbereiche Deutschlands. Das letzte größere Beben dort – Magnitude 4,1 – ereignete sich im Sommer 2022 und war bis nach Reutlingen und Esslingen deutlich spürbar.

Erdbeben in Baden-Württemberg: Hohe Aktivität im Bundesvergleich

Baden-Württemberg gehört bundesweit zu den Regionen mit der höchsten seismischen Aktivität. Erst im Juli 2025 sorgte ein Beben der Magnitude 2,9 im Raum Schopfheim (Lörrach) für mehr als 600 Meldungen. Wer Erschütterungen verspürt, kann diese über das Meldeportal des Landeserdbebendienstes eintragen. Jede Meldung hilft, die tatsächliche Intensität vor Ort genauer zu bestimmen. (GEA)