Landesblasorchester gastiert in Hülben

Das Landesblasorchester wird in Hülben unter Leitung von Björn Bus auftreten. Vorher geben Musiker und Dirigenten Einblicke in die Welt des Dirigierens. FOTO: PR

HÜLBEN. Der Musikverein Hülben 1961 e. V. hat sich als Auftaktveranstaltung zu seinem diesjährigen Herbstfest ein besonderes Highlight für alle Musikbegeisterten gesichert. Am Samstag, 28. Oktober, gastiert das Landesblasorchester Baden Württemberg unter der Leitung seines Dirigenten Björn Bus in der Rietenlauhalle in Hülben. Seit 1978 prägt das Landesblasorchester die Blasmusikszene Europas und zählt zu einem der renommiertesten Klangkörper. Das LBO wurde vom Blasmusikverband Baden-Württemberg gegründet. Zahlreiche internationale Preise und anerkannte CD-Produktionen dokumentieren die besondere Qualität des Auswahlorchesters.

Die 85 Musikerinnen und Musiker kommen aus ganz Baden-Württemberg und erarbeiten an vier Wochenenden pro Jahr die anspruchsvollen Konzertprogramme. Das Repertoire umfasst Originalkompositionen und Bearbeitungen klassischer Werke. Uraufführungen und kammermusikalische Besetzungen sind ebenfalls Bestandteil des jährlichen Programms. Durch sein hohes musikalisches Niveau hat sich das Orchester in den vergangenen Jahren zu einer der gefragtesten Adressen für hoch qualifizierte und engagierte Musikerinnen und Musiker entwickelt. 2005 erreichte das LBO den ersten Preis in Gold mit Auszeichnung in der Konzertklasse beim World Music Contest (WMC) in Kerkrade (NL).

Seinen größten Erfolg feierte der Klangkörper erneut beim WMC in Kerkrade im Juli 2017: Mit 96 Punkten wurde das LBO mit der höchsten jemals erreichten Punktzahl eines deutschen Orchesters Vizeweltmeister.

Lehrkonzert vorab

Dem Konzert vorangestellt ist ein Lehrkonzert. Der Musikverein Hülben wird mit Unterstützung des Landesblasorchesters unter der Leitung von Björn Bus das Musikstück »Oregon« von Jacob de Haan einstudieren. Hier gibt der Dirigent des Landesblasorchesters Einblicke in die Welt des Dirigierens und vermittelt nützliche Tipps sowohl für Musiker als auch für Dirigenten zur Erarbeitung eines Konzertstückes. Eingeladen sind alle Dirigenten und auch Interessierte.

Das Lehrkonzert beginnt um 18 Uhr. Das Landesblasorchester wird von 20 Uhr an spielen. Der Saal wird für dieses Konzert um 19 Uhr geöffnet. Karten im Vorverkauf gibt’s in Hülben im Dorfladen und der Volksbank, in Dettingen beim Musikhaus Beck, bei den Hülbener Musikern oder über die Homepage des Musikvereins. (eb)

www.mv-huelben.de