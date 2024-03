Nahe des Schützenhauses in Hülben wird bald ein 450-Megahertz-Funkturm errichtet. Der Rat hat dem Bauantrag zugestimmt. Was es mit dem 50 Meter hohen Bauwerk auf sich hat.

Monteure errichten einen 40 Meter hohen Funkturm für den Ausbau des 450-Megahertz-Netzes in einem Umspannwerk an der Autobahn A 24 in Mecklenburg-Vorpommern. Auch auf Hülbener Gemarkung soll bald solch ein Turm gebaut werden. Foto: Jens Büttner Monteure errichten einen 40 Meter hohen Funkturm für den Ausbau des 450-Megahertz-Netzes in einem Umspannwerk an der Autobahn A 24 in Mecklenburg-Vorpommern. Auch auf Hülbener Gemarkung soll bald solch ein Turm gebaut werden. Foto: Jens Büttner

