Längste Theke im Ermstal auf dem Dettinger Weihnachtsmarkt

DETTINGEN. Die Dettinger Ortsmitte verwandelt sich mit den kleinen Markthäuschen und den zahlreichen Weihnachtsbäumen wieder in ein kleines Weihnachtsdorf. Bei einem kleinen Schwätzle und einem heißen Glühwein lässt es sich gut aushalten. Bereits zum 31. Mal lädt das Hüttendorf zum Verweilen ein. 49 Marktbeschicker sorgen fürs richtige Angebot. Unter Federführung der Schulsozialarbeit wurden – gemeinsam mit einem Lehrerteam – die Eingangsbereiche weihnachtlich dekoriert.

Riesen-Adventskalender

Der Nachwuchs des Blechbläserensembles der Musikschule unter der Leitung von Nicolas Pfeifle spielt zur Eröffnung am Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr weihnachtliche Weisen. Mit jeweils 24 Überraschungen pro Markttag wartet der Riesen-Adventskalender auf seine Besucher und es gibt einen Bastelworkshop am Sonntagnachmittag im Zillenhart-Saal. Linda Stiefel bindet um 13 und 15 Uhr ein Notizheft – um 14 und um 16 Uhr gestaltet Tina Holder Weihnachtskarten. Für die kleinen Besucher dreht sich auf dem Rathausplatz ein Karussell. Außerdem wird dort auch eine Minilok ihre Runden ziehen. Der Nikolaus zieht durch die Gassen und verteilt kleine Aufmerksamkeiten.

Tickets fürs Kabarett

Premiere hat das Dettinger Kochbuch, in dem Bewohner und Vereine ihre Lieblingsgerichte verewigt haben. Darin involviert ist ein Spiel mit dem Namen »Guada Abbedid«. Vielleicht auch eine Geschenkidee. Als solche beliebt gemacht haben sich seit vielen Jahren die Tickets zu den Kabarett-Tagen 2024. Wer fremden Kindern eine Freude machen möchte, der sollte sich einen Stern vom Baum in der Stiftskirche nehmen und so einen Sternenwunsch erfüllen.

Und der Knaller kommt zum Schluss: der Dettinger Pub sperrt wieder auf. Die längste Theke des Ermstals, die beim Frühlingserwachen so beliebt war, wird wieder aufgebaut. Drei Tage gibt’s in Dettingens »Wohnzimmer«, dem Zillenhart-Saal, winterlich angehauchte Cocktails und Drinks. (-pi/rw)