1949, vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, gab's in Wannweil noch 469 landwirtschaftliche Betriebe. Danach gab's einen rasanten Wandel. 1995 wurden in der Kreisbeschreibung nur noch zehn landwirtschaftliche Betriebe genannt. Wie es in der Echaz-Gemeinde früher aussah und heute aussieht, darüber ging's jetzt in einem Vortrag des Freundeskreises Fröhliches Alter, des Krankenpflegefördervereins und der Geschichtswerkstatt.

Im Winter gingen die Wannweiler Bauern zum Holzmachen in den Wald. Dieses Bild ist um 1960 entstanden. Foto: Sammlung Ott Im Winter gingen die Wannweiler Bauern zum Holzmachen in den Wald. Dieses Bild ist um 1960 entstanden. Foto: Sammlung Ott

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.