In der ehemaligen Ermstalklinik soll ein zweigruppiger Kindergarten einziehen. Das hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Wahl beschlossen. Die Pläne der Verwaltung trafen im Gremium auf allgemeine Zustimmung. Warum die SPD/AB trotzdem dagegen war.

In diesem Teil der ehemaligen Uracher Ermstalklinik - der früheren Geriatrie - entsteht ein zweigruppiger Kindergarten. Foto: Andreas Fink In diesem Teil der ehemaligen Uracher Ermstalklinik - der früheren Geriatrie - entsteht ein zweigruppiger Kindergarten. Foto: Andreas Fink

