Kinderbetreuung: Eltern zahlen in Grafenberg zehn Prozent mehr

GRAFENBERG. Eine Erhöhung der Elternbeiträge für die vier Kindergärten in Grafenberg ist aus Sicht der Gemeindeverwaltung zwingend notwendig, da diese Einrichtungen die Gemeinde allein 2022 fast 1,1 Millionen Euro kosteten bei einem niedrigen Kostendeckungsgrad von nur 11,16 Prozent. Empfohlen werden von den Kirchen und kommunalen Spitzenverbänden 20 Prozent zu erreichen. Davon ist Grafenberg weit entfernt.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig nur eine Erhöhung von aktuell 8,5 Prozent zuzüglich der im vergangenen Jahr festgelegten jährlichen Anpassung von 1,7 Prozent beschlossen. Insgesamt sind die Elternbeiträge also um 10.2 Prozent gestiegen. Zentrales Anliegen bei der Entscheidung ist, dass das Betreuungsangebot finanziell abgesichert ist, gleichzeitig aber die Belastung der Familien angemessen berücksichtigt wird. Ein Balanceakt. Die Anpassung der Elternbeiträge erscheint notwendig, weil die tatsächlichen Kostensteigerungen während der Pandemie bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Erhöhung der Elternbeiträge eingeflossen sind. Nun muss nach und nach eine deutliche höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt werden.

Staffelung nach Familiengröße

Die 8,5 Prozent Beitragserhöhung sind eine Empfehlung der Vertreter von Städtetag, Gemeindetag und Kirchenleitungen. Da in Grafenberg das Ziel von 20 Prozent Kostendeckung durch Elternbeiträge noch lange nicht ist, hat der Gemeinderat im Juli vergangenen Jahres beschlossen, für die nächsten fünf Jahre zusätzlich zur Empfehlung der Spitzenverbände jeweils 1,7 Prozent mehr zu erheben – bis die 20 Prozent erreicht sind.

In Grafenberg werden die Elternbeiträge nach der familienbezogenen Sozialstaffelung berechnet, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt werden. Beispielsweise zahlen Eltern in der Regelbetreuung (30 Stunden am Vor- und Nachmittag) für ein Kind ab drei Jahren pro Woche 141 Euro, für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern 108 Euro bis zu einem Familienhöchstbeitrag von 158 Euro bei vier oder mehr Kindern unter 18. Der ermäßigte Beitrag für ein Kind ab drei Jahren liegt bei 123 Euro.

Für ein Kind ab zwei Jahren beträgt der Beitrag 245 Euro bei einem Familienhöchstbeitrag von 349 Euro für eine Familie mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren. In der Ganztagsbetreuung werden für ein Kind ab drei Jahren 267 Euro pro Woche berechnet bis zu einem Familienhöchstbetrag von 382 Euro, für ein Kind ab zwei Jahren 471 Euro bis zu einem Familienhöchstbeitrag von 689 Euro, wobei die Ganztagsbetreuung für mindestens drei Tage pro Woche gebucht werden muss. Wenn mehrere Kinder aus derselben Familie den Kindergarten besuchen, wird die günstigste Berechnung, entweder Einzel- oder Familienhöchstbeitrag, zugrunde gelegt.

Grafenberg hat alle Stellen in den Kindergärten besetzt, wie Bürgermeister Volker Brodbeck informierte. (mar)