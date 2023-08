Kinder und Jugendliche baden am Samstag kostenlos im Metzinger Freibad

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mit einer gemeinsamen Aktion ermöglichen die Stadtwerke Metzingen und der Harley Stammtisch 111 Kindern und Jugendlichen (5 bis 16 Jahre) am Samstag, 19. August, freien Eintritt in das Metzinger Freibad.

Der Harley Stammtisch 111 hat im März 500 Euro an die Stadtwerke Metzingen gespendet, um Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Eintritt in das Metzinger Freibad zu ermöglichen. »Wir freuen uns riesig über die Spende und die Idee, Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Eintritt in das Metzinger Freibad zu ermöglichen. Die Aktion haben wir nach Absprache mit dem Harley Stammtisch 111 in die Sommerferien gelegt, damit bei sommerlichen Temperaturen möglichst viele Kinder und Jugendliche vom kostenlosen Eintritt profitieren können«, sagt Deborah Büttner, Leiterin der Metzinger Bäder. Sollte der Spendenbetrag für die Eintritte nicht ausreichen, stocken die Stadtwerke Metzingen den Betrag auf. »Wir möchten diese tolle Aktion ebenfalls unterstützen und allen Kindern und Jugendlichen an diesem Tag einen kostenlosen Eintritt in das Freibad ermöglichen«, ergänzt sie.

Die Spendensumme stammt aus der vom Harley Stammtisch 111 organisierten Weihnachtstour im Dezember 2022 und wurde bereits Anfang April an diverse Vereine und Einrichtungen zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit ausgegeben. Der Harley Stammtisch 111 betont: »Uns war es wichtig, die Spendensumme an möglichst viele verschiedene Stellen zu verteilen, um Kinder und Jugendliche in der Stadt auf unterschiedliche Art und Weise eine Freude bereiten zu können. Einige Aktionen sind bereits realisiert worden. Mit den Stadtwerken Metzingen haben wir einen freien Eintrittstag für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr vereinbart.« (a)