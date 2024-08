Bundes- sowie Landesregierung warnen vor dem Japankäfer. Das Insekt sei eine Bedrohung für über 300 heimische Pflanzenarten. Noch ist der gefräßige Krabbler weder in Reutlingen und der Region, noch in Deutschland aufgetaucht. Doch das könnte sich sehr schnell ändern.

Ein Japankäfer im Größenvergleich auf einer Ein-Euro-Münze. Der gefräßige Krabbler hat über 300 Pflanzenarten auf seiner Speisekarte und frisst für sein Leben gern. Foto: Uli Deck/dpa Ein Japankäfer im Größenvergleich auf einer Ein-Euro-Münze. Der gefräßige Krabbler hat über 300 Pflanzenarten auf seiner Speisekarte und frisst für sein Leben gern. Foto: Uli Deck/dpa

