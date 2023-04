Kabeltiefbau: Bahnstrecke von Tübingen nach Stuttgart nicht betroffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Kabeltiefbau in Stuttgart-Bad Cannstatt wirkt sich zumindest bis zum Freitag, 12. Mai, nicht auf die Bahnstrecke von Tübingen nach Stuttgart aus. Das hat die Deutsche Bahn am Donnerstag bekanntgegeben. Demnach fahren die Regionalzüge der Linien MEX 12 und 18 von Tübingen nach Heilbronn und Osterburken und zurück wie gewohnt. Zwischen Freitag, 21. und Dienstag, 25. April, enden die Züge von Ulm über Göppingen nach Stuttgart hingegen in Plochingen. Von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen von und nach Stuttgart. Die Züge von und nach Tübingen fahren aber ganz normal weiter nach Stuttgart und in die Gegenrichtung. Vom Dienstag, 25. April, bis Freitag, 12. Mai, sollen alle Züge wie üblich fahren. Es soll aber zu »zeitlichen Anpassungen einiger Nahverkehrslinien« kommen. Offenbar sollen Ankunfts- und Abfahrtszeiten um wenige Minuten verschoben werden. Ob davon auch die Linien MEX 12 und 18 betroffen sind, ist bisher unklar. (GEA)