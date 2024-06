Wannweils Ortsbaumeister Carsten Göhner (Mitte) stellt im Gemeinderat die Pflastersteine vor, die in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz gegenüber des Alten Schulhauses verlegt werden. Links CDU-Gemeinderat Alfred Allgaier, rechts Bürgermeister Dr. Christian Majer Foto: Andreas Fink Wannweils Ortsbaumeister Carsten Göhner (Mitte) stellt im Gemeinderat die Pflastersteine vor, die in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz gegenüber des Alten Schulhauses verlegt werden. Links CDU-Gemeinderat Alfred Allgaier, rechts Bürgermeister Dr. Christian Majer Foto: Andreas Fink

