Vom 11. bis zum 13. Juni läuft das Leichtathletik-Kreisfinale von »Jugend trainiert für Olympia« im Pliezhäuser Schönbuchstadion. Mit dabei 175 Mannschaften aus 81 Schulen. Am ersten Tag sind die Grundschulen dran. Ein Fest der Bewegung, der Lebensfreude und der Lust am Sport.

Das Kreisfinale von »Jugend trainiert für Olympia« im Pliezhäuser Schönbuchstadion ist ein Fest der Bewegung, der Lebensfreude und der Lust am Sport. Am ersten Tag sind die Grundschüler dran. Foto: Andreas Fink Das Kreisfinale von »Jugend trainiert für Olympia« im Pliezhäuser Schönbuchstadion ist ein Fest der Bewegung, der Lebensfreude und der Lust am Sport. Am ersten Tag sind die Grundschüler dran. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.