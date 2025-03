Hat sich die Trinkwasserqualität im Land verschlechtert? In den vergangenen fünf Jahren mussten es die Menschen jedenfalls immer häufiger wegen Verunreinigungen abkochen. Der GEA hat bei den Behörden in Reutlingen und Tübingen nachgefragt, wie es in der Region war.

In den vergangenen Jahren mussten Menschen im Südwesten das Trinkwasser häufiger abkochen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA In den vergangenen Jahren mussten Menschen im Südwesten das Trinkwasser häufiger abkochen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.