Die Initiative KulturGut veranstaltet Konzerte, Ausstellungen und Theaterstücke in Pliezhausen, damit das Publikum nicht in die Städte fahren muss.

Die Sängerin Laura Ryhänen brachte beim Open-Air-Konzert 2021 mit ihrer Band Uusikuu echtes finnisches Tango-Flair nach Pliezhausen. Die Initiative KulturGut hat das Konzert organisiert. Foto: Gabriele Böhm Die Sängerin Laura Ryhänen brachte beim Open-Air-Konzert 2021 mit ihrer Band Uusikuu echtes finnisches Tango-Flair nach Pliezhausen. Die Initiative KulturGut hat das Konzert organisiert. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.