In Pliezhausen sollen 20 erschwingliche Mietwohnungen entstehen

Früher stand hier das Kinderhaus Am Käppele. Nach dem Neubau des Kinderhauses am Schillerplatz wurde dieses nicht mehr benötigt und ist inzwischen abgerissen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Wo früher Kinder spielten, ist es jetzt ganz ruhig. Denn das frühere Kinderhaus Am Käppele an der Haldenstraße in Pliezhausen ist bereits abgerissen. Demnächst sollen dort Wohnungen entstehen, wo aktuell Gräser und Pflanzen auf der Brachfläche wachsen. Aktuell hat der Pliezhäuser Gemeinderat einstimmig beschlossen, das Grundstück an die »Kreisbau Tübingen« zu verkaufen. Diese plant dort 20 Wohnungen in einer Größe von anderthalb bis vier Zimmern, die innerhalb von fünf Jahren entstehen sollen. »Wir wollen dort aber schneller bauen«, sagt Matthias Sacher, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kreisbau Tübingen auf GEA-Anfrage.

Das Projekt hat bereits einen gewissen Vorlauf: Bereits im Oktober 2021 hat der Pliezhäuser Gemeinderat beschlossen, dass auf dem Areal des früheren Kinderhauses Wohnungen in drei Häusern entstehen sollen. Allerdings war damals noch die Rede Mehrfamilienhäusern für ältere Menschen. Matthias Sacher berichtet, wie sich das Projekt verändert und welche Rolle ein weiteres Bauprojekt an der Tübinger Straße gespielt hat: »Die Idee war, an der Haldenstraße Wohnungen für Pliezhäuser zu schaffen, deren Kinder aus dem Haus sind und die dort barrierefrei wohnen können. Sie hätten dort Eigentumswohnungen, und junge Menschen könnten dann in deren bisherige Häuser ziehen.«

Zinsen stiegen 2022

Dann änderten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2022. »Die Zinsen stiegen, wir haben aber weiter an dem Projekt festgehalten. Dann brach die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ein«, sagt Sacher. Hinzu kam, dass die Gemeinde im vergangenen Jahr den Beschluss traf, selbst auf dem Areal an der Tübinger Straße zu bauen. Anstatt öffentlich geförderter Wohnungen, wie von der Kreisbau geplant, errichtet die Gemeinde dort ein Haus für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung. Damit ist gemeint, dass sie nach dem Abschluss des Asylverfahrens oder nach spätestens zwei Jahren dauerhaft in einer Gemeinde untergebracht werden. Wenn sie auf dem freien Markt keine Unterkünfte finden, werden die Flüchtlinge Gemeinden zugeteilt, die ihnen Wohnungen zur Verfügung stellen müssen.

»Weil die Gemeinde dort baut, hatte sich das Projekt erledigt«, sagt Matthias Sacher. Stefan Adam, der Haupt- und Bauamtsleiter der Gemeinde Pliezhausen, nennt im Sitzungspapier einen weiteren Grund: ein Defizit zwischen den Kosten und den dort möglichen Mieterlösen. Dort heißt es: »Hinsichtlich des Projekts 'sozialer Mietwohnungsbau' an der Tübinger Straße ergab sich bereits im Herbst 2022 ein Delta zwischen Kostenmiete und gebundener Mieter im unteren fünfstelligem Bereich pro Jahr, welches sich über zehn Jahre hinweg aufsummiert hätte.« Die Gemeinde könne wegen geltenden EU-Rechts nicht finanziell einspringen.

Wohnen mit Berechtigungsschein

Nun sollen die geförderten Wohnungen statt der Altenwohnungen an der Haldenstraße entstehen. »Der Bedarf an Mietwohnungen ist sehr groß. Die 20 Wohnungen sind auch öffentlich gefördert, und man braucht einen Wohnberechtigungsschein«, sagt Sacher. Wie aus dem Sitzungspapier hervorgeht, hat die Kreisbau die Gemeinde gebeten, am 2021 vereinbarten Kaufpreis von 469 Euro pro Quadratmeter festzuhalten und diesen nicht auf 650 Euro pro Quadratmeter zu erhöhen. Auf diese Höhe ist mittlerweile der Bodenrichtwert für Mehrfamilienhäuser gestiegen. Dazu steht im Sitzungspapier: »Selbst wenn man formal wohl von einer Unterwertveräußerung ausgehen müsste, kann aus Sicht der Verwaltung vor dem genannten Hintergrund von einem Verramschen oder Verschleudern des Grundstücks nicht die Rede sein.« Das wirtschaftliche Potenzial werde ausgeschöpft und günstiger Mietwohnraum ermöglicht. (GEA)