Aktuell Bürgermeisterwahl

In Bad Urach ist plötzlich Michael Schweizer im Spiel

Am 20. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Bad Urach. Eigentlich ist die Sache klar: Auf dem Wahlzettel steht nur eine Name: der des amtierenden Verwaltungs-Chefs Elmar Rebmann. Seit dem Wochenende wird in der Urach-Gruppe auf Facebook dazu aufgerufen, in das freie Feld unter dem Namen des einzigen Bewerbers den von Michael Schweizer einzutragen. Der CDU-Fraktions-Chef ist Stimmenkönig im Gemeinderat und der ehrenamtliche Stellvertreter von Elmar Rebmann. Was der Kandidat, der eigentlich gar keiner sein will, zu den neuen Entwicklungen sagt.