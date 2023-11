In Bad Urach gibt’s bald wieder Kirschglühwein

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein aufwendiges Projekt hat den Bautrupp des Verschönerungsvereins in den vergangenen Wochen beschäftigt: die Restaurierung der Glühweinhütte. An der Außenansicht hat sich nichts Wesentliches verändert, aber das Innenleben wurde komplett erneuert. Die Wände wurden gedämmt und mit Spezialplatten versehen. Der Fußboden hat einen neuen Belag bekommen. Ablagen und Regale sind neu und jetzt für den praktischen Betrieb einsatzbereit. Die in die Jahre gekommene elektrische Anlage wurde von Grund auf erneuert. Eine Infrarot-Heizplatte sorgt für wohlige Wärme bei den Mitarbeitern während des Betriebs der Glühweinhütte.

Neues Innenleben

Jetzt ist alles bereit für die zehnte Glühweinhütten-Saison. Am Donnerstag, 30. November, wird die Glühweinhütte um 17 Uhr mit einer kleinen Feier eröffnet, musikalisch umrahmt von Wilfried und seinen Sternbergveteranen. An diesem Abend werden neben Glühwein und alkoholfreiem Punsch auch Fleischkäsebrötchen und kalte Getränke angeboten.

Die Öffnungszeiten während der diesjährigen Adventszeit sind: Montag bis Freitag ab 17 Uhr. Am 1. und 3. Advent, wenn der Posaunenchor auf dem Marktplatz seine Adventsmusik darbietet, ist die Glühweinhütte ebenfalls ab 17 Uhr geöffnet. Auch während des Uracher Weihnachtsmarktes vom 8. bis zum 10. Dezember gibt’s Kirschglühwein. (v)