Das Freibad ist für eine Woche in die Verlängerung gegangen und den Gästen wird mit einer holzbefeuert Fass-Sauna eine kostenlose Attraktion geboten. Nach schleppendem Start in die Saison zieht Betriebsleiter Uwe Tänzel eine zufriedene Bilanz, Spitzentag war der 11. August mit 2.100 Besuchern.

Genießen die Sauna und das Höhenfreibad: Die Freundinnen Christiane Braun (links) und Anke Henapl. Foto: Kirsten Oechsner Genießen die Sauna und das Höhenfreibad: Die Freundinnen Christiane Braun (links) und Anke Henapl. Foto: Kirsten Oechsner

