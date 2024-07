Die vorderen Häuser stehen auf der nördlichen Seite der Brühlstraße in Walddorf. Auf der Südseite sieht man noch viele Felder und offenes Gelände. Hier könnte aber in Zukunft auch eine Wohnbebauung entstehen. Über diese Möglichkeit diskutierte der Gemeinderat vorerst nur nicht-öffentlich. Foto: Veit Müller Die vorderen Häuser stehen auf der nördlichen Seite der Brühlstraße in Walddorf. Auf der Südseite sieht man noch viele Felder und offenes Gelände. Hier könnte aber in Zukunft auch eine Wohnbebauung entstehen. Über diese Möglichkeit diskutierte der Gemeinderat vorerst nur nicht-öffentlich. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.