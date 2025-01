Das Land will die Werkrealschulen abschaffen. Die Neugreuthschule in Metzingen mit 200 Kindern wäre mitbetroffen. Wie sich Rektorin Christina Kimmerle und Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh dazu stellen.

Mit historischem Spiel-Waggon: die Neugreuthschule in Metzingen zwischen der Kernstadt und dem 2.000-Einwohner-Stadtteil. Foto: Markus Pfisterer Mit historischem Spiel-Waggon: die Neugreuthschule in Metzingen zwischen der Kernstadt und dem 2.000-Einwohner-Stadtteil. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.