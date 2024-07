Ein Container soll die Raumprobleme in der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule in Walddorfhäslach bis mindestens 2030 lösen. Der Gemeinderat diskutierte jetzt über die Alternativen »Kaufen« oder »Mieten«.

Da sind sich Bürgermeisterin Silke Höflinger und Rektor Ralf-Michael Röckel, hier bei der Eröffnung des Neubaus 2016, einig: Wegen der steigenden Schülerzahlen reicht heute der Platz im Grundschulbereich der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule nicht mehr aus. Foto: Veit Müller Da sind sich Bürgermeisterin Silke Höflinger und Rektor Ralf-Michael Röckel, hier bei der Eröffnung des Neubaus 2016, einig: Wegen der steigenden Schülerzahlen reicht heute der Platz im Grundschulbereich der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule nicht mehr aus. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.