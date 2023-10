Grafenberg gründet Kinderfeuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Seit Freitag gibt es in der Feuerwehr Grafenberg neben der aktiven Abteilung, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr mit der Kinderfeuerwehr eine weitere Abteilung. In sie kommen können alle Kinder ab der ersten Klasse. Zur offiziellen Gründung hatte die Feuerwehr am Freitag in die Fahrzeughalle des Gerätehauses eingeladen. Jugendwart Manuel Stiefel begrüßte unter anderem Kreisbrandmeister Wolfram Auch, den Kreisverbandsvorsitzenden Gunther Hespeler, den Kreisjugendwart Florian Kübler und Bürgermeister Volker Brodbeck, einige Gemeinderäte und Grafenbergs Feuerwehrkommandant Stefan Kleemann.

Bürgermeister Volker Brodbeck überreichte dem Jugendwart Manuel Stiefel eine Gründungsurkunde. Auch Kommandant Stefan Kleemann wünschte der neuen Gruppe einen guten Start. Sie ist die zehnte Kinderfeuerwehr im Kreis Reutlingen. Die Idee zu ihrer Gründung war vor sechs Jahren entstanden. Schon seit 31 Jahren gibt es in Grafenberg eine Jugendfeuerwehr, auf die Kreisjugendwart Florian Kübler zurückblickte. Nach den kurzen Reden stellte sich das Betreuerteam, bestehend aus Anna Thüringer und Corinna Ulbricht aus der aktiven Wehr und Lorella Wurster sowie Melina Kern jeweils als Fachberater vor. Im Anschluss erhielten die zehn Kinder, mit denen die Gruppe am Montag gestartet ist, ihre Ausrüstung, bevor die Jugendfeuerwehr bei einer Schauübung, einem Löschangriff auf ein brennendes Häuschen, zeigte, was sie können. Abgerundet wurde die Feier mit einem kleinen Imbiss und einem gemütlichen Gespräch an den aufgestellten Stehtischen. (fw)