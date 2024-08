Eng ist es im Haus und es steht nicht gut mit der Leinenweberei. Caspar und Angelika Wörner (Detlev Rimkus und Elke Schäfer) vom Team »Gespielte Geschichte« klagen über 50 Gästen ihr Leid. Foto: Gabriele Böhm Eng ist es im Haus und es steht nicht gut mit der Leinenweberei. Caspar und Angelika Wörner (Detlev Rimkus und Elke Schäfer) vom Team »Gespielte Geschichte« klagen über 50 Gästen ihr Leid. Foto: Gabriele Böhm

