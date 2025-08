Gemütlichkeit beim Glemser Backhaushock

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Große Traktoren an allen Zugängen zur Ortsmitte sicherten den Glemser Backhaushock am Wochenende gegen mögliche Amokfahrten, waren aber keine Stimmungskiller. Die Absicherungen sind vorgeschrieben und erschweren insbesondere kleinen Vereinen die Veranstaltungen, denn die geforderten Schutzvorrichtungen kosten viel Geld.

»Wenn wir die mieten müssen, können wir die Veranstaltung nicht mehr machen«, so der Vorsitzende des Glemser Trachtenvereins als Veranstalter, Hubertus Sailer, zur Situation für Vereine. Ein derart großer finanzieller Aufwand für ein kleines, gemütliches Fest rechnet sich nicht. Aber die Glemser halten wie gewohnt zusammen, errichteten Traktorbarrikaden und feierten wie gewohnt.

Der wärmende Grill

»Wir müssen damit leben und das Beste draus machen«, sagte Sailer auch in Bezug auf Wetter und zu wenig Vereinsnachwuchs. Das Wetter verursachte zusätzliche Kosten, denn es musste ein Zelt aufgestellt werden. »Das war gar nicht so einfach. Unser Zeltverleiher hatte so kurzfristig kein passendes frei.« Warm war es an diesem Wochenende nur im Backhaus und an Grill und Friteuse.

»Vielleicht müssen wir mal einen Sommerglühwein kreieren«, scherzte Andreas Seiz, der Getränkelieferant, Namensvetter des Ortsvorstehers. Zunächst ist er allerdings auf der Suche nach dem besten alkoholfreien Glühwein für den Weihnachtsmarkt.

Zum Festauftakt gab es Freibier nach dem Fassanstich durch den Ortsvorsteher Andreas Seiz und seine Stellvertreterin, Bianca Reusch. Das Zelt füllte sich relativ schnell, und die Gäste ließen sich die Speisen aus der Vereinsküche schmecken. Dazu gehören unbedingt die Kartoffelspiralen aus frisch geernteten Glemser Kartoffeln, ein Markenzeichen für Veranstaltungen des Trachtenvereins. Alle Speisen und Getränke sind regionaler und sogar lokaler Herkunft. Leider gibt es ja keinen Bäcker und Metzger mehr im Ort selbst. »Wir verwenden keine Tiefkühlware, nur frische Produkte«, so Sailer zum Thema Pommes, die wie die Kartoffelspiralen immer wieder gelobt werden.

Hock alle zwei Jahre

Selbstverständlich gilt das auch für das Holzofenbrot aus dem Backhaus, in dem seit der Schließung der örtlichen Bäckerei nur noch wenig gebacken wird. Dafür wird es allerdings anderweitig genutzt, denn es ist ein gemütlicher Ort für Geburtstags- und andere Feiern und kann dafür gemietet werden. Das hat sich inzwischen herumgesprochen, sozusagen als privater Backhaushock.

Der traditionelle große Backhaushock findet alle zwei Jahre statt im Wechsel mit dem Dorffest und lockt Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung an. Am Samstagabend waren es viele Fans des Neuhäuser Musikers Martin Baur alias »Mørt«, am Sonntag bei besserem Wetter hatten auch wieder Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer das Ziel Glemser Backhaushock. (GEA)