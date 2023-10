GEA vor Ort in Wannweil: Was sagen die Einwohner über ihre Gemeinde?

Was bewegt die Menschen in Wannweil? Der GEA will das beim Lokaltermin am Donnerstag, 26. Oktober, wissen. Von 17 bis 18 Uhr ist die Redaktion mit dem GEA-Mobil hinterm Rathaus vor Ort.

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Wannweil ist mit einer Fläche von 5,34 Quadratkilometern die kleinste Flächengemeinde im Landkreis Reutlingen. Sie ist nicht nur schuldenfrei, sondern auch sonst lebens- und liebenswert, wie Bürgermeister Dr. Christian Majer im GEA-Gespräch über seinen Lieblingsplatz in der Gemeinde mehrfach betont hat – viel mehr als nur ein Reutlinger Vorort, wie manche spötteln. Beim letzten GEA-Orts-Check war in der Bevölkerung eine große Zufriedenheit herauszuhören.

Was die Einwohnerinnen und Einwohner über ihre Gemeinde sagen, will der GEA beim Lokaltermin am Donnerstag, 26. Oktober, wissen. Von 17 bis 18 Uhr ist die Redaktion mit dem GEA-Mobil hinterm Rathaus vor Ort, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Wenn an Wannweil denkt, denkt über kurz oder lang an die Sache mit dem Heli. Die Ablehnung des Start- und Landeplatzes für den Rettungshubschrauber Christoph 41 auf Wannweiler Markung am 26. Juli 2022 durch eine knappe Ratsmehrheit und die Diskussionen im Vorfeld des Bürgerentscheids am 6. November sorgte für einen Riss durch die Gemeinde. Unnötig, wenn man jetzt nachträglich weiß, dass die Entscheidung des Innenministeriums für Tübingen und gegen Wannweil schon vor dem Bürgerentscheid pro Wannweil gefallen war. Das Thema sei »mittlerweile ganz gut verarbeitet«, sagt Bürgermeister Majer, was Kleineres bleibe wohl schon zurück, »aber keine großen Gräben«.

Ihre Meinung ist gefragt Was bewegt die Wannweilerinnen und Wannweiler? Dieser Frage geht der GEA am Donnerstag, 26. Oktober, von 17 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus nach. Außerdem möchte er per Fragebogen erkunden, wie ihn die Leser beurteilen. Was finden sie gut, wo sehen sie journalistischen Optimierungsbedarf? Wer sich an der Aktion beteiligt, erhält ein 14-tägiges Geschenk-Abo für einen Haushalt seiner Wahl. (GEA)

Beim Lokaltermin dürften deshalb wohl eher andere Themen angesprochen werden, die die 5.445 Bürgerinnen und Bürger bewegen. Der Verkehr zum Beispiel. Die Hauptstraße und die Kirchentellinsfurter Straße ist gleichzeitig Durchgangs- und Verbindungsstraße zwischen Betzingen und Kirchentellinsfurt. Zu bestimmten Uhrzeiten zerteilt eine Blechlawine das Dorf. Seit Jahren wird über Tempo 30, Tempo 50, (eingeschränkte) Halteverbote und Parkverbote gestritten.

Dass die Gemeinde für Radfahrer zwischen Reutlingen und Tübingen trotz Radweg – den lange nicht alle nutzen – nicht gerade ein Paradies ist, ist offensichtlich. Was, wenn eines Tages noch der Radschnellweg zwischen Reutlingen und Tübingen kommt? Was haben die Bürger zum Thema Verkehr generell zu sagen, gibt’s neue Ideen, mit dem dicken Durchgangsverkehr fertig zu werden?

Wannweil steht für ein aktives Vereinsleben. Knapp vierzig Vereine auf knapp fünfeinhalbtausend Bürgerinnen und Bürger verteilt sind eine Ansage. Was könnte besser sein, was fehlt? Gibt’s im Ort genügend Einkaufsmöglichkeiten? Wie sieht’s mit der Gastronomie – Cafés und Restaurants – und anderen Treffpunkten aus? Über diese und andere Themen möchte die GEA-Redaktion am Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf dem Platz hinter dem Rathaus mit den Menschen ins Gespräch kommen. (GEA)