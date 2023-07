Firmennetzwerk Gesundheit in Dettingen lädt zur Schnitzeljagd ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Schnitzeljagd mal anders: Das Firmennetzwerk Gesundheit lädt die Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen und der Gemeindeverwaltung, aber auch Dettinger Bürger und Auswärtige ein, einerseits etwas für die Gesundheit zu tun und sich schöne Orte in der Umgebung anzuschauen oder von dort die Landschaft zu betrachten. An fünf Stationen sind Schatzkisten versteckt, in ihnen befinden sich ein Stempel und Rätselfragen, die laut Mitorganisatorin Elke Göhner von der Firma Rüdt leicht zu beantworten sind. »Kindern macht das sicher sehr viel Spaß«, ist sie sicher, zumal auch noch ein Selfie gemacht werden sollte.

Das Tempo bestimmt jeder selbst, die Art und Weise wie die Schnitzeljagd-Punkte erreicht werden ebenso: Familien können dies mit einem gemütlichen Ausflug verbinden oder hinradeln, andere sind auf ihren Zweirädern sportlicher unterwegs oder gleich joggend. Am Ende zählt jedoch nicht, wie die fünf Ziele erreicht wurden, sondern dass der Stempel im Formular ist und die Fragen beantworten wurden. »Die sind leicht«, erklärt Elke Göhner und nimmt potenziellen Mitmachern die Angst vor allzu anspruchsvollen Aufgaben, Spaß mit dem Thema Gesundheit zu kombinieren stehe im Fokus. Im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsmanagements hatten sich die Dettinger Firmen Rüdt, Voestalpine, Munksjö sowie die Gemeinde und die AOK zu einem Firmennetzwerk zusammengeschlossen, das zunächst einmal durch die Coronapandemie ausgebremst wurde.

Bis Sonntag sollen Stationen besucht werden

Ziel ist, das Thema Gesundheit über die eigene Firma vernetzt anzugehen und mit einem groß angelegten Gesundheitstag im vergangenen Jahr wurde das Konzept denn auch umgesetzt – immer sollen über die eigenen Mitarbeiter hinaus alle interessierten Menschen mitgenommen werden. Das gilt nun auch für die neuste Aktion, die in einer kleineren Runde von Rüdt, der Gemeinde und der AOK organisiert wurde: Bis Sonntag, 9. Juli, sollen die Anlaufstellen Calverbühl, die Hängematten und Schutzhütte am Weinerlebnispfad Neuhausen, die Füßleshütte, der Weinbergbrunnen Hofbühl sowie der Spielplatz Lortzinweg in der Buchhalde besucht werden – alles Orte mit einer laut Elke Göhner hohen Aufenthaltsqualität.

Wer alle fünf Stationen besucht hat und dies belegen kann, nimmt an einer Verlosung von hochwertigen Preisen teil – die haben alle mit dem Thema Gesundheit zu tun. (GEA)