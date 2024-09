Faszination Auto: Die Performance Messe lockte 1.500 Besucher in die Motorworld. Mit 30 Ausstellern waren so viele wie nie in Metzingen dabei. Tuning-Event entstand 2020 in der Coronazeit als Livestream-Veranstaltung.

Ganz nah ran: Der 14-jährige Nic Schweiker ist begeisterter Hobby-Fotograf, bei der Tuningmesse haben es ihm unter anderem die Felgen angetan Foto: Kirsten Oechsner Ganz nah ran: Der 14-jährige Nic Schweiker ist begeisterter Hobby-Fotograf, bei der Tuningmesse haben es ihm unter anderem die Felgen angetan Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.