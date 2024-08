Zu starker Wind auf der portugiesischen Insel Madeira war der Grund, weshalb zahlreiche Flüge in den vergangenen Tagen gestrichen werden mussten. Eine gestrandete Familie aus Bad Urach fühlt sich im Stich gelassen. Die Mutter erzählt, was sie, ihr Mann und ihre zwei Kinder bisher erlebt haben.

Familie M. musste im Flughafen übernachten, weil ihr Flug gestrichen wurde. Foto: Privat Familie M. musste im Flughafen übernachten, weil ihr Flug gestrichen wurde. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.