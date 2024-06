Fünf Neue im Hülbener Gemeinderat

Das Rathaus in Hülben.

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜLBEN. Mit fünf neuen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten geht der Hülbener Bürgermeister Siegmund Ganser in die nächsten fünf Jahre. Die meisten Stimmen geholt hat Traugott Kraiser, der seit zwanzig Jahren im Hülbener Gemeinderat mitredet. In dem Alb-Dorf sind keine unterschiedlichen Fraktionen oder Listen angetreten - die Kandidatinnen und Kandidaten präsentierten sich als »Wählervereinigung Hülben«. Klassisch für eine kleine Gemeinde, wo es noch viel mehr als in größeren Kommunen oder Städten um Personen als um Parteien geht.

Dass der Hülbener Gemeinderat nach der Wahl anders aussehen würde, war schon deshalb klar, weil Rolf Christner (Gemeinderat seit 1999), Jochen Dümmel (seit 2009 im Rat und erster stellvertretender Bürgermeister) und Jochen Kuder (seit 2009) nicht mehr angetreten sind. Wegen 45 beziehungsweise 51 Stimmen nicht mehr den Sprung ins Gremium geschafft haben Amelie Schmid (Gemeinderätin seit 2019) und Gerhard Lamparter (Gemeinderat seit 2018). Neu im Hülbener Gremium sind Simone Ebler, Rüdiger Trost, Simon Röcker, Simon Hail und Marco Laumanns.

Die Gewählten

Gesamtergebnis (vorläufig): Wahlberechtigte 2.422, Wähler 1.606 (66,3 Prozent)

Wählervereinigung Hülben: Traugott Kraiser 1.029, Julian Hermle 904, Claudia Rabuser 888, Benjamin Fetzer 882, Simone Ebler 840, Julian Kuder 805, Rüdiger Trost 804, Verena Schur 798, Manuela Epple 791, Simon Röcker 750, Simon Hail 726, Marco Laumanns 677, Amelie Schmid 632, Gerhard Lamparter 626, Mona Scheu 534, Matthias Strähle 527, Mario Trendelenburg 496