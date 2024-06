Über 1.700 Läufer haben sich schon für das Event am 14. Juli angemeldet. Nachmittags ist verkaufsoffener Sonntag in Metzingen, zu dem bis zu 35.000 Besucher erwartet werden. Warum die 42 Kilometer nicht mehr im Lauf-Angebot sind.

Macher des nahenden Großaktionstags am Wasser auf dem Lindenplatz: (von vorne links nach hinten) Silvio Flemmig, Nicolay Dietrich, Patrick Hubertz, Michael Bancej und Michael Koch. Das Motto des Aktionstags heißt »Metzingen plantscht«. Foto: Markus Pfisterer Macher des nahenden Großaktionstags am Wasser auf dem Lindenplatz: (von vorne links nach hinten) Silvio Flemmig, Nicolay Dietrich, Patrick Hubertz, Michael Bancej und Michael Koch. Das Motto des Aktionstags heißt »Metzingen plantscht«. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.