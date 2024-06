Alle drei Gemeinderäte von Metzingen, Dettingen und Bad Urach haben einstimmig der Solidaritätspartnerschaft mit Arzys in der Ukraine zugestimmt. Jetzt haben die Verwaltungs-Chefs die Urkunden unterzeichnet. Was die Solidaritätspartnerschaft bedeutet.

Die Kinder der ukrainischen Vorbereitungsklasse der Neugreuthschule umrahmten die Unterzeichung der Solidaritätspartnerschaft der Ermstal-Kommunen Metzingen, Dettingen und Bad Urach mit Arzys. Im Bild (von links) Simon Nowotni (Ermstal hilft), Holger Weiblen (Ermstal hilft und Koordinator der Solidaritätspartnerschaft), Bürgermeister Serhii Parpulanskyi, Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, Übersetzerin Natalia Petrenko, Bürgermeister Elmar Rebmann, Martin Salzer (Ermstal hilft) und Neugreuth-Lehrerin Tetiana Muravlova. Foto: Andreas Fink Die Kinder der ukrainischen Vorbereitungsklasse der Neugreuthschule umrahmten die Unterzeichung der Solidaritätspartnerschaft der Ermstal-Kommunen Metzingen, Dettingen und Bad Urach mit Arzys. Im Bild (von links) Simon Nowotni (Ermstal hilft), Holger Weiblen (Ermstal hilft und Koordinator der Solidaritätspartnerschaft), Bürgermeister Serhii Parpulanskyi, Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, Übersetzerin Natalia Petrenko, Bürgermeister Elmar Rebmann, Martin Salzer (Ermstal hilft) und Neugreuth-Lehrerin Tetiana Muravlova. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.