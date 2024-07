Lust auf Radfahren, aber keine Idee, wohin die Reise gehen soll? Kein Problem: In der Serie »Fest im Sattel« stellt der GEA sechs Radtouren in der Region vor. Kurz vor Beginn der Sommerferien startet heute die dritte Auflage der Sommerserie mit einer entspannten Familientour von Metzingen zum Freilichtmuseum Beuren. Autorin ist die erfahrene Radtouren-Fahrerin und Buchautorin Eva Eckstein, die im Alltag in der Stadtbücherei Metzingen arbeitet.

Eva Eckstein (links) hat schon unzählige Touren im ganzen »Länd geguidet«. FOTO: PRIVAT Eva Eckstein (links) hat schon unzählige Touren im ganzen »Länd geguidet«. FOTO: PRIVAT

