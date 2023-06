Endspurt zur Wander-Krone der Schwäbischen Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Dass die Schwäbische Alb zu den schönsten Wanderregionen Deutschlands zählt, ist kein Geheimnis und wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrmals bestätigt: Die Fachzeitschrift »Wandermagazin« kürt jährlich Deutschlands schönste Wanderwege, und in den vergangenen Jahren waren immer wieder Wege der Schwäbischen Alb unter den besten Wegen. Zuletzt wurde 2022 der Albschäferweg als Deutschlands schönster Wanderweg ausgezeichnet.

In diesem Jahr ist mit der Hochgehberge-Tour »hochgehadelt« in der Kategorie »Touren« erneut ein Weg auf der Alb nominiert. In einer bundesweiten Wahl stellen sich die nominierten Wege aus ganz Deutschland noch bis Ende Juni dem Wettbewerb und der Abstimmung durch das Publikum.

Larissa Großberger, die Projektmanagerin der »hochgehberge«, hofft nun im Wahl-Endspurt auf viele Stimmen: »Allein die Nominierung stellt für uns eine besondere Auszeichnung dar. Trotz starker Konkurrenz wollen wir die Wahl natürlich gewinnen und hoffen auf starke Unterstützung aus der Region und von unseren Wandergästen.«

Auf dem Premiumwanderweg »hochgehadelt«, der die Vielfalt der Schwäbischen Alb auf einer Strecke von rund 13 Kilometer aufzeigt, warten gleich mehrere Höhepunkte auf die Besucher: Schmale Pfade verbinden die traditionelle Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen, historische Kulturdenkmäler wie die Burg Teck und die Ruine Rauber, sowie einzigartige Aussichtspunkte entlang des Albtraufs. Wer Deutschlands schönsten Wanderweg küren möchte, kann das noch bis zum Freitag, 30. Juni, auf der Homepage des Wandermagazins tun. (eg)

www.albwandern.de

www.wandermagazin.de/wahlstudio