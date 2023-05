Eine Million vom Land für den Ausbau der K6706 bei Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Land unterstützt den Landkreis Reutlingen mit einem Zuschuss von 991.000 Euro für den Ausbau der K6706. »Das Land kommt seiner Verantwortung für eine Verkehrspolitik aus einem Guss nach, wir unterstützen die Kommunen gezielt beim Erhalt beim Erhalt ihrer kommunalen Straßeninfrastruktur und beim Umbau von Ortsmitten zur Steigerung der Lebensqualität der Anwohner«, sagt Cindy Holmberg, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion und verweist auf den diesjährigen Förderschwerpunkt Brückensanierungen und verkehrsberuhigte Ortsmitten. »Ein leistungsfähiges Straßennetz ist auf kommunaler Ebene von großer Bedeutung«, sagt das CDU-Landtagsmitglied Manuel Hailfinger, »deshalb investieren wir auch in dieser Legislaturperiode in erheblichem Umfang in eine zukunftsfähige kommunale Verkehrsinfrastruktur.«

Brücken und Ortsmitten

In diesem Jahr unterstützt das Land 85 neue Projekte, die ein Gesamtvolumen von rund 174 Millionen Euro umfassen. Das Förderprogramm zum kommunalen Straßenbau im Rahmen des Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes wird im Frühjahr fortgeschrieben. Aufgenommen wurden 85 neue Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 80,3 Millionen Euro. Damit werden Gesamtinvestitionen in die kommunale Straßeninfrastruktur von rund 174,6 Millionen Euro angestoßen. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Sanierung von Brücken und dem Umbau zu lebendigen und verkehrsberuhigten Ortsmitten. (eg)