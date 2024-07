Ein halbes Jahrhundert bestmöglich Kinder in Sirchingen begleitet

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-SIRCHINGEN. Seit einem halben Jahrhundert bietet der Sirchinger Kindergarten liebevolle Betreuung und viele Erinnerungen für kleine Jungen und Mädchen. Das wurde kürzlich fröhlich gefeiert. In all den Jahren wurden unzählige Kinder auf ihrem Weg begleitet und unterstützt, um sie bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten. Zu diesem besonderen Anlass hat das »Miteinander-Feiern-Team« einen Familiengottesdienst mitgestaltet. Der Kindergarten wird von der evangelischen Kirche getragen.

Bei diesem kindgerechten Gottesdienst und vielen Stationen, an denen Gottes Wort erlebt und nachgespürt werden konnte, durften Kleine und Große erleben, was es bedeutet, bei Gott willkommen zu sein. Am Ende des Gottesdienstes brachten die Ortsvorsteherin Dorothea Koch und der Kirchengemeinderat Rainer Wüst ihre Anerkennung und Wertschätzung in Grußworten zum Ausdruck.

In Erinnerungen geschwelgt

Anschließend wartete im Kindergarten eine bunte Spielstraße mit verschiedenen Aktivitäten und leckerer Verpflegung. Zudem hatten die Gäste Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen und sich mit ehemaligen Kindergarten-»Kindern« auszutauschen. (eg)