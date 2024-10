Olfert Alter würdigt das Wirken der Rathauschefin seit 20 Jahren. In der Zeit ist vor allem baulich viel in Walddorfhäslach passiert.

Silke Höflinger wurde im Juni 2020 von ihrem Stellvertreter Olfert Alter für die dritte Amtszeit als Bürgermeisterin verpflichtet. Nach der aktuellen Kommunalwahl ist Olfert Alter nun nicht mehr zum Ersten Stellvertreter gewählt worden, sondern Dr. Heiner Geigle. Foto: Veit Müller Silke Höflinger wurde im Juni 2020 von ihrem Stellvertreter Olfert Alter für die dritte Amtszeit als Bürgermeisterin verpflichtet. Nach der aktuellen Kommunalwahl ist Olfert Alter nun nicht mehr zum Ersten Stellvertreter gewählt worden, sondern Dr. Heiner Geigle. Foto: Veit Müller

