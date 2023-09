DLRG fordert auch in Bad Urach: Schwimmbäder sollen offenbleiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder fordert die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Schwimmbäder auch während möglicher Energieengpässe im Herbst und Winter so lange wie möglich weiterzubetreiben. Schwimmbäder leisten einen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag. Bei einer erneuten flächendeckenden Schließung, wie während der Corona-Lockdowns, sieht die DLRG die Wassersicherheit in Deutschland in ernsthafter Gefahr.

»Die Belange der Wassersicherheit sind in die Bewältigung der Energiekrise einzubeziehen. Es ist von gesamtgesellschaftlichem Interesse, dass die Schwimmbäder so lange wie möglich geöffnet bleiben, und vor allem als Ausbildungsstätte genutzt werden können. Hierfür sind die Kommunen als Betreiber auf die Unterstützung von Bund und Ländern angewiesen«, plädieren Präsidentin Ute Vogt und die Vorsitzenden aller 18 Landesverbände der DLRG in dem offenen Brief. In einem weiteren Schreiben fordern sie auch die Städte und Gemeinden auf, »alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die komplette Schließung der örtlichen Schwimmbäder zu vermeiden«.

Kernkompetenz für Grundschüler

Schwimmbäder sind Orte der Gesundheitsförderung, des Vereinssports und sie sind Orte der lebensrettenden Schwimmausbildung. In den Lehr- und Bildungsplänen der Länder ist festgeschrieben, dass jedes Kind zum Ende der Grundschule das sichere Schwimmen als Kernkompetenz erlernt hat. Die Corona-Pandemie und die einhergehenden monatelangen Schließungen der Schwimmbäder sorgten dafür, dass Zehntausende Kinder nicht schwimmen lernten. Als die Bäder im Mai 2021 wieder öffneten, machten sich die DLRG und viele andere mit Zusatzangeboten daran, diesen Ausbildungsstau abzubauen. Eine mögliche erneute Schließung bedeutete nun einen herben Rückschlag für dieses – häufig ehrenamtliche – Engagement.

Für die bundesweite Wassersicherheit unerlässlich sind die Schwimmbäder auch als Ausbildung- und Trainingsstätten von Rettungsschwimmern und Schwimmmeistern. Allein in der DLRG wachen jährlich rund 45.000 Mitglieder ehrenamtlich an Badestellen in Deutschland. Im vergangenen Jahr retteten sie mehr als 1.600 Menschen das Leben. »Ohne Schwimmbäder fällt deren Einsatzfähigkeit und damit die Sicherheit von Badegästen an Stränden oder Badeseen sprichwörtlich ins Wasser«, hält die DLRG fest. Bereits in diesem Jahr sind die Folgen der coronabedingten Schließungen zu spüren.

Die DLRG Bad Urach mit Stützpunkt Westerheimer Alb steht im ständigen Austausch mit den Bädern der Region. Neben wöchentlichen Trainings engagiert sich die hiesige Ortsgruppe bei Bäderaufsichten und bietet Schwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. (eg)