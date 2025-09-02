Die Rostgans ist zurück in der Region Neckar-Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Verschiedentlich werden von GEA-Lesern aus dem Lauter-, dem Erms- oder anderen Flusstälern der Region und von der Albhochfläche Sichtungen unbekannter Vögel in der Größe von kleinen Gänsen gemeldet. Ihrer Beschreibung nach handelt es sich um Rostgänse, Tadorna ferruginea. Bereits vor rund hundert Jahren wurden Rostgänse am Bodensee gesehen und als Irrgäste betrachtet. Namensgebend ist ihre rostbraune Körperfärbung. Sie fliegen in der Balzzeit paarweise mit lautem, duettartigem Geschrei hintereinander her.

Ornithologisch werden sie den Halbgänsen zugeordnet, da sie sowohl Merkmale von Gründelenten als auch von weidenden Gänsearten aufweisen. Rostgänse haben ihre ursprüngliche Heimat in Halbwüsten und Steppen Innerasiens, Südeuropas oder in Mittelmeerregionen. Außer gelegentlichen Einflügen von Irrgästen aus ihren Stammgebieten handelt es sich nach Aufzeichnungen von Vogelkundlern vermutlich um Gefangenschaftsflüchtlinge. Deren Nachkommen breiten sich seit 25 Jahren zunehmend von Zoos und Tierparken aus. Was die Ernährung und die Brutplatzwahl betrifft, sind Rostgänse wenig wählerisch. In ihren Herkunftsländern brüten Rostgänse in Felslandschaften, Ruinen, Erdlöchern, Baum- und sogar gegrabenen Höhlen, weshalb sie auch als Höhlenenten bezeichnet werden.

Bei uns brüten sie oft weit weg von Gewässern in Kirchtürmen oder Scheunen. Bei ihrer Suche nach Brutmöglichkeiten sind ihnen Schleiereulenkästen, Felslöcher, Erd- oder auch Baumhöhlen recht. Die fortschreitende Brutverbreitung der Exoten wird zum Problem für einheimische Vogelarten, die sie aus ihrem Brutrevier verdrängen. In der Brutzeit sind die Neubürger sehr aggressiv und vertreiben andere Wild-Entenarten. Trotz hartnäckigen Widerstands von Turmfalken und Schleiereulen besetzen sie auch deren Kästen.

Keine Fütterung

Ihre eigenartigen, besonders während der Balzzeit weit hörbaren, nasalen Trompetenrufe dokumentieren die Anwesenheit von Rostgänsen auch in bisher nicht besetzten Gebieten wie auf der Albhochfläche. Die Partnerwahl bei Erstbrütern geht nicht vom Ganter, sondern vom Rostgansweibchen aus. Gelege von Rostgänsen sind sehr groß. In Baden-Württemberg haben Vogelkundler durchschnittlich zehn Eier gezählt. Legebeginn und Eiablage ist Ende April, Anfang Mai. Erst nach dem Vollgelege beginnen die Halbgänse mit einer knapp dreißigtägigen Bebrütung. Das kontrastreiche erste Federkleid der Küken besteht aus weichen, schokoladenbraun und weiß gefärbten Daunenfedern.

Küken der Rostgans (rechts), links Hausgansküken. Foto: Günter Künkele Küken der Rostgans (rechts), links Hausgansküken. Foto: Günter Künkele

Eine Fütterung des Nachwuchses am Brutplatz findet nicht statt, weshalb die kleinen, etwa 60 Gramm wiegenden Federbällchen, ihrem angeborenen Instinkt folgend, aus dem Nest flüchten müssen. Die flauschig weichen Pulli lassen sich sofort nach dem Schlupf aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe plumpsen. Ihr plüschartiges, federleichtes Dunenkleid dämpft den harten Aufprall am Erdboden und schützt sie, so abgefedert, durch eine weiche Landung weitgehend vor Verletzungen. Von den Altvögeln geführt, watscheln sie flink zum nächsten Gewässer. Auf dem langen und beschwerlichen Weg dahin fallen nicht wenige der Jungvögel Beutegreifern zum Opfer. Aus dem Gänsemarsch ausscherende Rostgänschen können dabei verloren gehen. Weil auch Rostgansküken, ähnlich wie Hausgans- oder Entenküken gesellig veranlagt sind und ihre Geschwister sowie ihre Eltern als Bezugsperson brauchen, sind solche Findelkinder wie auf dem Foto auf Gesellschaft mit Hausgans- oder Entenküken angewiesen, bevor sie wieder in Freiheit entlassen werden.

Auf manchen größeren Weihern, Dorf- und Feuerlöschteichen im UNESCO-Biosphärenreservat Schwäbische Alb können zunehmend Rostgänse beobachtet werden. Bereits kurz nach der Einweihung der wieder reaktivierten, historischen Hüle in Gruorn im Juni 2023, fand sich ein Paar Rostgänse ein, entweder auf der Suche nach günstigen Nahrungsquellen mit Wasserpflanzen, von welchen sie sich überwiegend gründelnd ernähren, oder zur Mauser. Auf Mauserzügen während dieser Jahreszeit machen sich die jetzt eingeschränkt flugfähigen, nomadischen Halbgänse zu geeigneten Gewässern auf.

Im Wasser sind sie während ihrer Gefiedererneuerung vor Raubsäugern weitgehend sicher. Im Zeitraum der Mauser verändert sich das Prachtkleid der Wasservögel in ein schlichteres Ruhekleid. Jung- und Altvögel und deren Geschlecht sind danach schwieriger unterscheidbar.

Unkontrollierte Ausbreitung

Rostgänse brüten seit etwa 45 Jahren in Baden-Württemberg. Ihre Vorkommen können sich zunehmend negativ für einheimische Vogelarten erweisen. Im Gegensatz zu der Nilgans, Alopochen aegyptiacus, welche sich inzwischen ebenfalls im Areal des Biospährenreservates Schwäbische Alb etabliert hat, steht die Rostgans bisher jedoch noch nicht auf der Europäischen Liste der »problematischen, invasiven Arten«. Auf der EU-Liste sind gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten, sogenannte Neophyten und Neozoen, aufgeführt, welche der einheimischen Artenvielfalt schaden. Deren weitere, unkontrollierte Ausbreitung muss laut EU-Verordnung durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. (GEA)