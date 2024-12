Taubenexpertin Antje Konz erklärt im Gespräch mit dem GEA den Sinn des neuen Taubenschlags in der Gustav-Werner-Schule in Walddorfhäslach.

Schön anzuschauen, aber an vielen Orten nicht unbedingt erwünscht: die Stadttaube. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Schön anzuschauen, aber an vielen Orten nicht unbedingt erwünscht: die Stadttaube. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.