Das Amtsgericht Bad Urach hat nun beschlossen, dass ein Wach- und Schließdienst die Hähne des Kleintierzuchtvereins Metzingen-Neuhausen nachts einsperren und um 5 Uhr aus den Volièren lassen muss. Die Kosten dafür trägt nach der Entscheidung der Verein. Foto: Markus Pfisterer Das Amtsgericht Bad Urach hat nun beschlossen, dass ein Wach- und Schließdienst die Hähne des Kleintierzuchtvereins Metzingen-Neuhausen nachts einsperren und um 5 Uhr aus den Volièren lassen muss. Die Kosten dafür trägt nach der Entscheidung der Verein. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.