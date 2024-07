Menschen mit psychischen Erkrankungen können durch sie mehr in die Gesellschaft kommen. Ausgrenzung ist out.

Nur noch Schwarzsehen und keinen Sinn mehr erkennen: Depressionen sind eine Form von psychischen Erkrankungen, die für viele Krankheitstage sorgen. Foto: Julian Stratenschulte Nur noch Schwarzsehen und keinen Sinn mehr erkennen: Depressionen sind eine Form von psychischen Erkrankungen, die für viele Krankheitstage sorgen. Foto: Julian Stratenschulte

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.