Die AWV in Schlaitdorf verliert zwei Sitze im Gemeinderat

Der Bürgersaal in Schlaitdorf, in dem der Gemeinderat tagt.

SCHLAITDORF. Reichlich Federn lassen musste in Schlaitdorf die Allgemeine Wählervereinigung. Sie verlor zwei Sitze und verfügt nun nur noch über vier statt wie bisher über sechs Mitglieder im Gemeinderat. Die Sitze gingen an die CDU (jetzt zwei Sitze) und die Liste unabhängiger Bürger (3). Die AWV bleibt aber mit vier Sitzen immer noch stärkste politische Kraft in Schlaitdorf. Einzelkämpfer Arne Brucker von der Freien Mitte Schlaitdorf schaffte es erneut ins Gremium. Der Einzelbewerber Oliver Pietsch erreichte trotz 552 Stimmen dieses Ziel indes nicht. Der Stimmenkönig der Wahl in Schlaitdorf ist Stephan Lenz von der CDU mit stattlichen 1.015 Stimmen.

Gesamtergebnis (vorläufig): Wahlberechtigte 1.601, Wähler 1.217 (76,01 Prozent), AWV 4.277 (35,14 Prozent), LUBS 3.236 (26,59 Prozent), CDU 2.280 (18,73 Prozent), FMS 862 (7,08 Prozent).

AWV: Christoph Dellin 928, Julia Abel 728, Marc Dennis Sihler 519 (neu), Elke Bronni 505.

LUBS: Karin Rehle 733, Thomas Reimer 454, Carolin Brändle 423 (neu).

CDU: Stephan Lenz 1.105, Elmar Zipp 405 (neu).

FMS: Arne Brucker 862.