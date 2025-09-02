Der Wannweiler Bürgermeister ist jetzt auch »offiziell Wannweiler«

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL.. »Jetzt auch offiziell Wannweiler!« Mit diesen Worten haben Dr. Christian Majer und seine Frau Ayse Ceylan Majer jetzt auf Facebook bekanntgegeben, dass sie nicht mehr in Reutlingen wohnen, sondern in dem Ort, in dem der 42-Jährige am 21. Oktober 2018 mit fast 60 Prozent der Wählerstimmen zum Bürgermeister gewählt worden ist. Das Haus ist also fertig, der Wannweiler Verwaltungs-Chef ist jetzt noch näher am und schneller im Rathaus. Die Begrüßungsmappe mit dem Ortsplan und den Infos der Vereine braucht streng genommen Majer nicht, er kennt die Gemeinde mittlerweile bestens.

Auf Facebook gab’s für die Neubürger viele Likes und wohlwollende Kommentare. »Auch ich bin vor 24 Jahren aus Reutlingen hergezogen und wir freuen uns immer noch darüber, dass man vom Ortskern in 5 bis 10 Minuten zu Fuß auch schon im Wald sein kann und trotzdem relativ zentral zu Reutlingen, Tübingen und Stuttgart wohnt«, beschreibt Marc den Reiz der Echaz-Gemeinde. Dazu viele freundlich-flapsige Bemerkungen im Stil von »Wann war noch mal die Einweihungsparty?« Bei aller Begeisterung – es ist immer noch Luft nach oben, stellt Horst klar: »Zum Wannweilermer dauert es dann noch ein paar Jahre.« (GEA)